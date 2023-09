Cruzeiro x Bragantino: escalações, arbitragem e onde assistir

Cruzeiro e Bragantino se enfrentam, neste domingo (3), às 18h30, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo no Mineirão será o primeiro da Raposa desde a demissão do técnico Pepa e fará a estreia de Fernando Seabra, do sub-20, como interino. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Cruzeiro?

A derrota por 3 a 0 para o Grêmio na rodada passada encerrou a passagem do técnico Pepa pela Raposa. O treinador português foi demitido pelo clube mineiro e será comandado pelo interino Fernando Seabra neste domingo, algo inédito desde que Ronaldo Fenômeno se tornou gestor do clube.

O Cruzeiro é o atual 12º colocado do Brasileirão, com 25 pontos, sendo apenas quatro a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além disso, a Raposa não vence na Série A desde o jogo contra o Vasco, no dia 8 de julho. Assim, o clube não soma os três pontos há sete rodadas e ligou o sinal de alerta para escapar da zona perigosa da competição.

Dessa maneira, é possível que o técnico Fernando Seabra faça alterações na equipe e utilize jogadores que estavam fora dos planos de Pepa. Mas, a Raposa segue com os desfalques de Wesley Gasolina, Matheus Pereira, Rafael Bilu e Ramiro, todos lesionados.

Como chega o Bragantino?

Por outro lado, o Bragantino terá alguns desfalques por motivo de lesão. Eduardo Santos, Eduardo Sasha, Eric Ramires, Henry Mosquera, Lucas Cunha, Nathan Camargo e Raul, todos machucados, estão fora de combate. No entanto, o técnico Pedro Caixinha terá os retornos de Andres Hurtado e Jadsom após cumprirem suspensão na rodada passada.

Assim, o Massa Bruta aparece na 6ª posição, com 35 pontos e pode, inclusive, entrar no G4 em caso de vitória neste domingo.

Cruzeiro x Bragantino

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 03/09/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Matheus Jussa, Matheus Vital e Arthur Gomes; Wesley e Papagaio. Técnico: Fernando Seabra (interino).

Bragantino: Cleiton; Silva, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Quintero, Helinho, Gustavinho e Marcos Vinicios; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA/RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR)

Onde assistir: Premiere

