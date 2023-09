Everson fecha o gol e Atlético sai do Paraná com o empate

Na Ligga Arena, em Curitiba, Athletico-PR e Atlético Mineiro ficaram no empate em 1 a 1, neste sábado (2/9) pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. Os times fizeram bom jogo. Pressionando nos primeiros minutos, o Galo chegou ao gol com Paulinho, logo aos cinco minutos. O Furacão, que fez primeiro tempo ruim, melhorou na etapa final, parou nas defesas de Everson e chegou ao empate com Vitor Roque. No fim, o time da casa terminou com dez, pois Fernandinho foi expulso. Enfim, resultado justo.

Com o resultado, o Furacão foi aos 34 pontos, mantendo o sétimo lugar. O Galo, com 31 pontos, segue em nono lugar, mas pode perder a poisição para o Cuiabá.

Atlético pressiona e sai na frente

O Athletico não entrou em campo nos primeiros cinco minutos. O Galo deitou e rolou pela esquerda, com Arana, Pavón e Pedrinho, levando o lateral Madson e o zagueiro Cacá à loucura. Assim, o time paranaense quase levou um gol de Arana no primeiro minuto. Pavón obrigou Leo Linck a fazer grande defesa aos quatro. Aos cinco, Pedrinho cruzou e Paulinho, de cabeça, sem sair do chão, fez Galo 1 a 0.

Somente depois disso o Athletico começou a tentar alguma coisa. O time, que entrou sem o goleiro Bento (machucado) e Canobbio (suspenso), estava coletivamente desarrumado, com Romulo (que não jogava desde junho) muito mal. Ainda assim, quase empatou numa cabeçada de Thiago Heleno, para grande defesa de Everson, e num chute de Vitor Bueno de fora da área. Mas o Galo mereceu a vitória parcial.

Athletico arranca empate no 2º tempo

Com as saídas de Rômulo e Vidal para as entradas de Cuello e Zapelli, o time voltou bem melhor. Buscou o ataque e obrigou o goleiro Everson a fazer boas defesas, saindo como o melhor em campo. Mas, de tanto tentar, veio o gol. Aos 33, Zapelli viu Vitor Roque se movimentar na área nas costas de Jemerson e enfiou a bola. O atacante dominou e chutou para defesa parcial de Everson. Mas a sobra voltou para o goleador, que mandou para a rede. Pouco depois, Fernandinho (que já tinha amarelo) foi expulso e saiu esbravejando com a arbitragem. Mesmo com dez, o Furacão seguiu em cima. O Galo, pouco inspirado, dependia de Paulinho para conseguir alguma coisa. Teve uma chance, mas sem sucesso. Dessa forma, 1 a 1 justo.

ATHLETICO 1X1 ATLÉTICO-MG

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 02/9/2023

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Alex Santana, 20’/2ºT), Fernandinho e Vidal (Zapelli, Intervalo); Vitor Bueno (Pablo, 43’/2ºT), Rômulo (Cuello, no Intervalo) e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Alisson, 44’/2ºT), Bruno Fuchs (Réver, aos 44’/2ºT) Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Pedrinho (Patrick, 15’/2ºT); Pavón (Saracia, 30’/2ºT), Paulinho e Hulk (Alan Kardec, 29’/2ºT). Técnico: Felipão

Gols: Paulinho, 5’/1ºT (0-1); Vitor Roque, 33’/2ºT (1-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Fernandinho, Vitor Roque (ATH); Everson, Hulk, Jemerson (ATL)

Cartão vermelho: Fernandinho (ATH, 37’/2ºT)

