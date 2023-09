Em jogo de três expulsões, Goiás e Inter empatam sem gols na Serrinha

Em jogo truncado, Goiás e Internacional não saíram do zero neste sábado (2), na Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi movimentado, mas teve muitos erros e poucas chances para cada lado, além de três expulsões. Nas poucas vezes que foram exigidos, os goleiros Tadeu e Rochet se destacaram e garantiram o placar sem gols.

O resultado não foi bom para nenhuma equipe. Com o empate, o Internacional chegou aos 26 pontos e subiu para o 12º lugar. Já o Goiás segue em 15º, com 25. Na próxima rodada, o Colorado recebe o São Paulo, no dia 13, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Esmeraldino visita o Palmeiras, no dia 15, no mesmo horário, no Allianz Parque.

O JOGO

Foi uma partida movimentada, mas truncada e com poucas oportunidades. O Internacional teve o controle das ações e possuía superioridade técnica, mas encontrava dificuldade para superar a marcação do Goiás. O Esmeraldino conseguiu equilibrar o duelo e conteve os avanços do time gaúcho. O Colorado teve duas chances nos pés de Valencia, mas esbarrou no goleiro Tadeu. Do outro lado, Rochet foi menos exigido, mas salvou uma finalização de João Magno.

O Internacional retornou do intervalo com mudanças, mas seguiu com a mesma dificuldade do primeiro tempo e ameaça pouco o goleiro Tadeu. Já o Goiás, por sua vez, encontrava mais espaços para jogar e incomodou no contra-ataque. Os treinadores realizaram cinco mudanças cada, mas nada que mudasse o resultado. Nos acréscimos, o clima esquentou. Maguinho evitou contra-ataque, levou o segundo amarelo e foi expulso. Já Lucas Halter e Luiz Adriano foram expulsos após discutirem.

GOIÁS X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data e horário: 02/09/2023, às 16h

Local: Serrinha, em Goiânia

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Alesson, aos 9’/2ºT); Willian Oliveira (Raphael Guzzo, aos 9’/2ºT), Morelli e Guilherme Marques (Luís Oyama, aos 30’/2ºT); Allano, João Magno (Matheus Babi, aos 9’/2ºT) e Anderson Oliveira (Julián Palacios, aos 30’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz (Bruno Henrique, aos 22’/2ºT), Carlos de Pena (Maurício, aos 0’/2ºT), Alan Patrick (Lucca, aos 22’/2ºT) e Wanderson (Pedro Henrique, aos 34’/2ºT); Enner Valencia (Luiz Adriano, aos 34’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC/Fifa)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Maguinho e Guilherme Marques (GOI); Aránguiz, Wanderson Enner Valencia (INT)

Cartão vermelho: Maguinho e Lucas Halter (GOI); Luiz Adriano (INT)

