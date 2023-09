Atual campeão italiano, Napoli perde a primeira na temporada

Atual campeão italiano, o Napoli perdeu, neste sábado (02), seu primeiro jogo na temporada e no Scudetto 2023/2024. Em casa, a equipe comandada por Rudi Garcia sofreu 2 a 1 para a Lazio.

O time de Roma abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Luis Alberto. Dois minutos depois, aos 32, o Napoli empatou com Zielinski, No entanto, logo no início do segundo tempo, aos 7, a Lazio deu números finais, com Kamada. Ainda na etapa complementar, a Lazio teve dois gols anulados por impedimento: Zaccagni e Guendouzi.

Com o resultado, o Napoli perdeu também os 100% de aproveitamento e agora tem seis pontos, aparecendo na quarta posição. Os três primeiros são Milan, Inter de Milão e Atalanta. As três equipes da Lombardia têm nove, seis e seis pontos, respectivamente. A Internazionale, porém, ainda joga na rodada, neste domingo, quando recebe a Fiorentina, sexta com quatro pontos.

A quinta posição é do Hellas Verona, que soma seis pontos em três jogos. Maior campeã italiana, mas sem levantar o troféu desde 2020, a Juventus encontra-se em sétimo, com quatro pontos. Neste domingo (03), a Velha Senhora visita o lanterna Empoli.

E os times da capital?

Mesmo com a vitória sobre o Napoli, a Lazio encontra-se apenas em 12º, com três pontos. Sua arquirrival, a Roma, ainda não venceu na competição e tem só um ponto, abrindo o Z3.

Jogos da 3ª rodada do Italiano

Sexta (01/09)

Roma 1 x 2 Milan

Sassuolo 3 x 1 Verona

Sábado (02/09)

Bologna 2 x 1 Cagliari

Udinese 0 x 0 Frosinone

Atalanta x Monza

Napoli x Lazio

Domingo (03/09)

Inter x Fiorentina – 13h30

Torino x Genoa – 13h30

Empoli x Juventus – 15h45

Lecce x Salernitana – 15h45

