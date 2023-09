Monaco goleia Lens e assume liderança do Campeonato Francês

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, o Monaco venceu novamente. Desta vez, o Time do Principado aplicou 3 a 0 no Lens, em casa. Os gols foram marcados por Singo e Golovin no primeiro tempo, e Maripán, no segundo.

Com o resultado, o Monaco está em primeiro lugar, com dez pontos. Ele é seguido de perto por Olympique de Marselha (8), Brest (7) e Rennes (6), todos também com já quatro jogos. Assim, o Time do Principado terminará a rodada na liderança.

Atual e maior campeão, o PSG encontra-se em oitavo, com cinco pontos. O Paris Saint-Germain, porém, ainda joga neste domingo (03), quando visita o Lyon, às 15h45. Os donos da casa

Derrotado deste sábado, o Lens, por sua vez, está em 17º, a penúltima posição, com um ponto. Vale lembrar que, nesta temporada, houve uma redução de 20 para 18 clubes na competição. Assim, serão 34 rodadas até maio de 2024. Além da liderança, o Monaco tem também o melhor ataque, com 13 gols. Por conta da Data-Fifa, o Campeonato Francês terá uma pausa de duas semanas e só voltará no dia 16 de setembro.

Jogos da 4ª rodada do Francês

Sexta (01/09)

Nantes 1 x 1 Olympique de Marselha

Sábado (02/09)

Brest 0 x 0 Rennes

Monaco 3 x 0 Lens

Domingo (03/09)

Toulouse x Clermont – 8h

Lille x Montpellier – 10h

La Havre x Lorient – 10h

Metx x Reims – 10h

Nice x Strasbourg – 12h05

Lyon x PSG – 15h45

