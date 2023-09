América-MG x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o América-MG neste domingo (03), às 18h30, no Independência, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece com os dois times em momentos delicados na competição. Afinal, o Peixe é o 17° colocado, com 21 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Coelho é o lanterna da competição, com 13 pontos e precisa vencer desesperadamente para lutar contra o descenso.

Como chega o América-MG?

O Coelho terá que fazer mudanças no sistema ofensivo. Afinal, os atacantes Mastriani e Wellington Paulista terão que cumprir suspensão e não encaram o Santos. Além disso, Adyson, Aloísio, Benítez, Marlon e Nicolas seguem no departamento médico e estão fora. Assim, Fabián Bustos deve repetir quase toda a escalação que venceu o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, com Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda comandando o ataque.

Como chega o Santos?

Por outro lado, o Peixe terá um grande retorno. Afinal, o atacante Soteldo se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e está relacionado para a partida. Contudo, o camisa 10 deve iniciar o jogo no banco de reservas. Além disso, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com o volante Dodi e com o atacante Lucas Braga. A dupla cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade de o lateral-direito Júnior Caiçara ser relacionado para o confronto. O jogador tem trabalhado normalmente e está à disposição do treinador.

AMÉRICA-MG X SANTOS

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 03/9/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Júlio, Éder e Wanderson; Rodriguinho, Javier Méndez, Breno, Martínez e Avelar ; Felipe Azevedo e Rodrigo Varanda Técnico: Fabián Bustos

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón e Lucas Lima; Mendoza, Jean Lucas e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: Premiere

