Corinthians vence Santos e está na final do Brasileirão Feminino

O Corinthians está na final do Brasileirão Feminino. As Brabas venceram o Santos neste sábado (2), por 2 a 0, no Parque São Jorge, e garantiram a classificação com gols de Duda Sampaio e Fernanda. Dessa maneira, a equipe avançou das semifinais da competição com placar agregado de 5 a 0.

Assim, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (14), às 16h20, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. A decisão será contra a Ferroviária, que eliminou o São Paulo nos pênaltis na outra semifinal, que também foi realizada neste sábado.

Além disso, um dos destaques deste Corinthians é o treinador Arthur Elias, escolhido para substituir Pia Sundhage no comando da Seleção Brasileiro. Mesmo assim, ele vai conciliar os dois trabalhos por cerca de dois meses antes de se dedicar 100% para o time principal feminino do país.

Corinthians x Santos

Depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas emoções, o Corinthians abriu o placar na segunda etapa com Duda Sampaio, que converteu uma cobrança de pênalti para inaugurar o marcador. Mesmo em grande desvantagem no placar agregado, o Santos foi em busca do empate, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol adversário. Dessa maneira, as Brabas ampliaram com finalização rasteira de Fernanda na reta final da partida para confirmar a classificação.

