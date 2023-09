Gabriel admite incômodo com jejum do Inter no Brasileirão

Após se classificar à semifinal da Libertadores, o Internacional frustrou os torcedores ao empatar sem gols com o Goiás, neste sábado (2), na Serrinha, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Colorado teve uma atuação sem brilho, quase não ameaçou o Esmeraldino e completou dez jogos sem vitória na competição. O volante Gabriel admitiu incômodo com o jejum do time gaúcho.

“É uma sequência que incomoda. Jogamos para vencer, do começo ao fim. Fizemos um primeiro tempo bom. No segundo (tempo)ficou mais parelho. A marcação (deles) encaixou mais. Agora teremos tempo para trabalhar. Teremos uma sequência difícil mais pela frente. Nosso time cresce em jogos grandes. Agora é melhorar para voltar a vencer no campeonato e subir na tabela”, disse.

Nos últimos dez jogos, o Inter soma quatro derrotas e seis empates, com quatro gols marcados e dez sofridos. Foi o quinto empate sem gols no período, sendo o segundo consecutivo (segurou o Flamengo no Maracanã na rodada anterior). A última vitória do Colorado no Brasileirão foi no dia 22 de junho, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O empate com o Goiás não foi bom para o Internacional. Com o resultado, o Colorado chegou aos 26 pontos e ocupa o 12º lugar. O técnico Eduardo Coudet terá mais de uma semana livre para organizar o time por conta da Data Fifa. O próximo compromisso do Colorado será somente no dia 13, contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão.