São Paulo perde nos pênaltis e está fora do Brasileirão Feminino

O São Paulo está eliminado do Brasileirão Feminino. Isso porque, neste sábado (02), o Tricolor perdeu para a Ferroviária, em Araraquara, nos pênaltis, por 3 a 1. No tempo normal, porém, o SPFC venceu o por 2 a 0, “devolvendo” o 3 a 1 do jogo de ida.

Os gols do São Paulo no tempo normal foram marcados por Micaelly e Ariel, logo no início do jogo. Como ainda precisava de um terceiro gol, o Tricolor seguiu pressionando, mas não alcançou o terceiro tento. Assim, o embate foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Cacau, Pardal e Ariel desperdiçaram para o São Paulo, enquanto Maressa marcou. Pelo lado da Ferroviária, Luana Sartório, Eudimilla e Mylena Carioca converteram, enquanto Laryh parou em defesa de Carlinha. Dessa forma, não foram necessárias as quintas cobranças dos dois times.

Ferroviária encara o Corinthians na final

Agora, a Ferroviária encara o Corinthians na final. O Timão, por sua vez, venceu o Santos por 2 a 0, no Parque São Jorge, com gols de Fernandinha e Duda Sampaio. Como na ida, elas já haviam vencido por 3 a 0, a vaga foi para lá de merecida. As decisões estão marcadas para quinta-feira (feriado nacional) e domingo. Nas quartas de final, vale lembrar, o Corinthians eliminou o Cruzeiro, enquanto a equipe de Araraquara despachou o Internacional.

O Corinthians vai em busca do quinto título na competição. As quatro conquistas do Timão foram em 2018, 2020, 2021 e 2022. Já a Ferroviária é bi e segunda maior campeã, com troféus levantados em 2014 e 2019. Já o São Paulo tem como melhor resultado um terceiro lugar, em 2020.

O Campeonato Brasileiro Feminino existe desde 2013 e é praticamente uma competição estadual, afinal, só o Flamengo de 2016 foi o único não paulista a ser campeão. A lista de vitoriosas tem ainda Rio Preto, Santos e Centro Olímpico com um título cada.

