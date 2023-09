Arthur Elias rebate Ibelli por convocação: “Nunca nos venceu”

Antes de classificar o Corinthians para a sétima final seguida do Brasileirão Feminino, o treinador Arthur Elias rebateu um comentário do comandante do Palmeiras, Ricardo Belli. Este, por sua vez, criticou o fato de Elias convocar nove jogadoras do Timão para a Seleção Brasileira.

Vale lembrar que Arthur Elias assumiu a Seleção Brasileira (mas segue no Corinthians), na última sexta (01), após demissão da sueca Pia Sundhage. Ricardo Belli afirmou:

“Eu achei estranho ter dez jogadoras do mesmo time na mesma convocatória. Eu acho que vocês podem falar um pouco sobre isso também, porque se fosse o Diniz fazendo isso no masculino, eu garanto que estava todo mundo dando porrada, ainda mais na véspera de uma Libertadores. O feminino às vezes é um pouco terra de ninguém”, continuou o treinador. “A gente pode discutir um pouco sobre isso. Cabe sempre explicações, mas a gente tem de falar. Se a gente aceitar tudo no futebol feminino… eu vim do masculino, e com certeza o Diniz estaria com outra pressão e não faria isso também”, disse Belli.

Já Arthur Elias rebateu, lembrando que o Palmeiras de Belli jamais venceu o Corinthians quando o Timão jogou com força máxima.

“Ele foi muito infeliz, a comparação com o masculino e com o Diniz não cabem. O Diniz é um grande amigo que tenho no futebol. Tenho certeza de que se tivéssemos no Brasil um time com este histórico, certamente ele convocaria um número elevado. Quando um treinador de um time tão grande e qualificado como o Palmeiras coloca em dúvida uma convocação de atletas do Corinthians, realmente deixa a gente preocupado. O Corinthians é tricampeão brasileiro consecutivo, estamos próximos de ir para nossa sétima final seguida”, começou Arthur Elias, antes da final.

“O mais lamentável de tudo é colocar o futebol feminino como terra de ninguém. É uma terra de muitos sonhos. Não sei qual a opinião dele sobre atletas do Corinthians. Por que pelo confronto que sempre tivemos, a equipe do Palmeiras nunca nos venceu a não ser quando coloquei a base. Quero colocar um ponto final nisso. Estamos iniciando um novo trabalho na seleção e precisamos do comprometimento de todos”, concluiu o treinador do Corinthians e da Seleção Brasileira.

