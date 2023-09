Felipão revela sacrifício de Hulk e lamenta suspensão

Após inaugurar a Arena MRV com vitória, o Atlético Mineiro visitou o Athletico-PR e conseguiu conquistar um ponto importante na disputa pelo G-6. O time comandado pelo técnico Felipão fez uma boa partida e empatou por 1 a 1, neste sábado (2), na Ligga Arena, em Curitiba. Após a partida, o treinador exaltou o atacante Hulk que atuou no sacrifício e lamentou a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

“Quem não quer ter o Hulk jogando? É um dos nossos goleadores e líderes. Temos que encontrar alguém para substituí-lo. Ele estava em uma situação de debilitação total e teve que tomar dois litros de soro de ontem até hoje para poder jogar um pouco e nos ajudar. Uma série de coisas que se a gente somar, um empate não é para nos queixar de alguma coisa”, disse Felipão.

Hulk é o artilheiro do Atlético Mineiro na temporada com 22 gols. Ao lado de Paulinho, autor do gol do time contra o Athletico-PR, a dupla combina 40 dos 64 gols marcados na temporada. O camisa 7 atleticano recebeu cartão amarelo quando estava prestes a sair de campo e será desfalque na próxima rodada.

O empate não mudou a situação do Atlético Mineiro na competição. Com o resultado, o Galo chegou aos 31 pontos e se manteve em nono lugar, na cola do Athletico-PR que ocupa o sétima colocação com 34 pontos. Na próxima rodada, a equipe mineira recebe o líder Botafogo, no dia 16, às 21h (de Brasília), na Arena MRV.

