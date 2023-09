Volta Redonda estreia no quadrangular final da Série C

Sonhando com o acesso para a segunda divisão, o Volta Redonda estreia neste domingo (3) no quadrangular final da Série C do Brasileirão. O Voltaço visita o Paysandu, às 17h (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu, em Belém, pela primeira rodada da segunda fase da competição.

O Volta Redonda desembarcou em Belém na quinta-feira (31) e treinou nos últimos dois dias no CT do Remo. O Esquadrão de Aço encara a partida com seriedade e sonha em representar o Rio de Janeiro na segunda divisão nacional. O Paysandu, por sua vez, nunca perdeu em estreias no atual formato da Série C do Brasileirão.

Na segunda fase, são seis jogos para definir os quatro classificados para a Série B do Brasileirão. O Volta Redonda está no Grupo C junto com Paysandu, Botafogo-PB e Amazonas. Na outra chave, disputam vaga o Brusque, Operário-PR, São Bernardo e São José-RS. Os dois melhores de cada grupo disputam o título da terceirona em jogos de ida e volta.

Brusque vence na estreia

O Brusque estreou com vitória no quadrangular final da Série C. O time catarinense venceu o São José-RS por 2 a 1, neste sábado (2), no Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre. Guilherme Baléa abriu o placar para o time gaúcho aos 16 minutos do primeiro tempo, mas Olávio empatou, aos 30, de pênalti. Na etapa final, Olávio marcou novamente e garantiu a vitória de virada.

Com a vitória, o Brusque larga na frente e lidera momentaneamente o Grupo B com três pontos. São Bernardo e Operário-PR se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, para completar a rodada na chave. O próximo compromisso do time catarinense será contra o São Bernardo, dia 9, às 19h, no Augusto Bauer, em Santa Catarina.

