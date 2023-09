Em clássico tenso, Guarani vence Ponte Preta e cola no G4 da Série B

O Guarani levou a melhor no clássico contra a Ponte Preta e venceu por 1 a 0 na noite deste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Brinco de Ouro, Bruno José anotou um golaço que definiu o triunfo dos donos casa no Dérbi 206.

Com o resultado, o Bugre subiu para o sexto lugar, agora com os mesmos 44 pontos do quarto colocado, o Criciúma, e apenas um a menos do que o vice-líder Novorizontino. Na próxima rodada, o Guarani visita a Chapecoense, na terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá.

A Ponte Preta, por outro lado, permaneceu na 15ª colocação, estacionado nos 31 pontos. Assim, a distância para a zona de rebaixamento diminuiu para quatro pontos na rodada. A Macaca volta a jogar no próximo sábado (9), quando recebe o Sampaio Corrêa às 17h, no Moisés Lucarelli.

O jogo

Logo aos dois minutos, a Ponte Preta levou perigo ao rival com Eliel, que por pouco não roubou a bola de Pegorari na pequena área. Mas o jogo foi paralisado pouco depois, aos 13′, em razão de uma forte chuva no estádio, que teve até granizo. Quando a bola voltou a rolar, o Guarani foi melhor e controlou as ações. Assim, abriu o placar aos 41. Na entrada da área, Bruno José arrumou espaço para mandar uma bomba indefensável. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar.

No retorno do intervalo, os anfitriões estiveram mais próximos do segundo gol do que a Macaca de chegar ao empate. Derek recebeu lançamento nas costas do seu marcador e arrancou, mas ao se atrapalhar, prejudicou o ataque. O atacante ainte teve outra chance em defesa fácil para o goleiro Caíque França. Aos 52, quando o jogo estava prestes a encerrar, os jogadores dos dois times se desentenderam após uma entrada de Naldi em Régis, e a confusão marcou o encerramento do clássico de Campinas.

