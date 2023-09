Na primeira vez de Payet, Vasco posta foto sugestiva da viagem

Relacionado pela primeira vez, Dimitri Payet vai estrear com a camisa do Vasco neste domingo, às 16h, contra o Bahia. O meia foi clicado com sua mala na saída do CT Moacyr Barbosa junto a uma imagem sugestiva ao fundo: “time da virada”. Afinal, o meia é a grande esperança da recuperação cruz-maltina no Brasileirão, após fechar o primeiro turno na zona de rebaixamento.

Ainda não é possível dizer se o camisa 10 vai começar a partida. O mais provável é que fique no banco de reservas e entre no segundo tempo. Payet passou os últimos 17 dias aprimorando a forma física, após mais de três meses sem jogar.

Com isso, a comissão técnica acredita que ele está em boas condições.