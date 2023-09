Briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo deixa feridos e 12 detidos

Mais uma cena de confronto entre torcedores, desta vez de Botafogo e Flamengo, foi registrada antes de um clássico carioca. A Polícia Militar confirmou feridos e um total de 12 detidos no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro.

As equipes se enfrentam às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22a rodada do Brasileirão. Nos arredores do estádio, até aqui, não houve registro de violência. Pelo contrário, houve uma grande festa dos alvinegros, em ampla maioria por terem 90% dos ingressos como mandantes.

CENA DE ESCOLTA ASSUSTA

No entanto, ainda de tarde, a cena de uma suposta escolta da PM a torcedores armados com barras e outros artifícios preocupou.

A post shared by Plantão Vascaíno (@plantaovascaino)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.