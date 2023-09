Flamengo puxa o tapetinho do Botafogo e vence clássico eletrizante

Deu Flamengo no primeiro duelo com o Botafogo no “tapetinho” do Nilton Santos. Com sorte no início e qualidade de Bruno Henrique no segundo tempo, o Rubro-Negro fez 2 a 1 no arquirrival, na noite deste sábado (02/09) e, assim, levou os três pontos. De quebra, encerrou a invencibilidade do anfitrião em sua casa no Brasileirão, onde havia vencido todos os 11 jogos.

O clássico, porém, foi muito mais do que isso. Afinal, teve várias chances claras e terminou com o Lucas Perri, goleiro alvinegro, na área do Flamengo. E não é que o camisa 12 quase empatou nos acréscimos? Com o apito final, o time de Jorge Sampaoli chega a 39 pontos e fica a 12 de distância do Glorioso, que mantém boa manrgem na liderança. Porém, observa o Palmeiras, que pode chegar a 43, com o alerta ligado.

PRIMEIRA ETAPA ELETRIZANTE

Não deu tempo de as equipes aquecerem, e o Flamengo já abriu o placar. E que gol bizarro, aliás. O alvinegro Marlon Freitas cortou errado o cruzamento da direita de Wesley e jogou contra o patrimônio, com só um minuto de bola rolando. Depois do susto, o Botafogo se reorganizou e passou a pressionar o arquirrival. Tentou de todos os jeitos e lados, mas foi nos pés de Victor Sá que o empate saiu. De volta após lesão, Tiquinho participou do lance e, no rebote, o camisa 7 marcou um belo gol.

A partir daí, o clássico se reequilibrou. E permaneceu aberto, intenso e eletrizante. A rapidez da grama sintética contribui com a veia ofensiva das versões atuais de Botafogo e Flamengo. Ambos os times tiveram chances, mas, nas principais delas, Fabrício Bruno salvou chute de Tiquinho em cima da linha e, logo depois, Lucas Perri, goleiro de Seleção Brasileira, espalmou chute forte de Bruno Henrique.

BRUNO HENRIQUE DECIDE

A etapa final começou da mesma forma, cheia de oportunidades de gols dos dois lados e com muita movimentação. Depois dos dez minutos, o ritmo diminuiu e as substituições começaram a acontecer. Mas foi um jogador que iniciou o clássico que resolveu a parada. Afinal, a grande atuação de Bruno Henrique precisava ser coroada. Aos 27 minutos, o atacante limpou a jogada para o meio e bateu no ângulo do gol de Perri. Sem forças e inspiração, o Glorioso ameaçou muito pouco e perdeu pela primeira vez no “tapetinho”. Logo para seu arquirrival.

BOTAFOGO 1 X 2 FLAMENGO

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 02/09/2023

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Renda e público: R$ 1.512.570,00 / 40.769 presente

BOTAFOGO: Lucas Perri; JP Galvão, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Tchê Tchê, aos 11′ do 2ºT) e Eduardo (Janderson, 38′ do 2ºT); Segovinha (Luis Henrique, aos 11′ do 2ºT), Victor Sá (Júnior Santos, 38′ do 2ºT) e Tiquinho (Diego Costa, aos 11º’ do 2T). Técnico: Bruno Lage

FLAMENGO: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Erick Pulgar e Léo Pereira; Wesley, Allan (Thiago Maia, 31′ do 2ºT), Gerson (David Luiz, 40′ do 2ºT), Victor Hugo e Ayrton Lucas; Bruno Henrique (Everton Cebolinha (31′ do 2ºT) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

GOLS: Marlon Freitas (gol contra, aos 2′ do 1ºT), Victor Sá (18′ do 1ºT) e Bruno Henrique (27′ do 2ºT)

Cartões amarelos: Victor Cuesta (Botafogo); Ayrton Lucas e Bruno Henrique (Flamengo)

Cartão vermelho: –

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

