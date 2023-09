Bruno Henrique provoca com chororô e dedica a Gabigol: ‘Prometi gol a ele’

Autor do gol que definiu a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos, o atacante Bruno Henrique não perdeu a oportunidade de provocar. Na comemoração, levou as mãos ao rosto em lembrança ao chororô e foi ao encontro de Gabigol, que começou a partida no banco de reservas.

“Falei que ia fazer o gol em homenagem para ele (Gabigol). Não sou o primeiro a fazer gol no Botafogo comeorando com o chororô. Que seja uma comemoração sadia, nada de confusão, nem nada. Respeito muito a instituição que é o Botafogo. O que fiz aqui, fica aqui. Sei que o que se faz e o que se fala hoje em dia vira problema. E no fim todo mundo é amigo e se respeita”, declarou o camisa 27 na saída do gramado.

Bruno Henrique balançou a rede aos 28 minutos da etapa final após receber pelo lado esquerdo, deitar e rolar sobe a marcação de JP Galvão e desferir uma bela finalização sem chances para o goleiroLucas Perri.

O chororô ganhou ares de provocação nos clássicos vencidos pelo Flamengo diante do Botafogo. Em 2008, o atacante Souza comemorou o gol do título carioca fazendo essa referência contra o rival. A última referência havia sido em 2018, quando Vini Jr imitou o gesto em um clássico frente ao rival carioca. O atacante também comentou sobre o duelo travado com o goleiro Lucas Perri durante o clássico. “O goleiro deles é muito grande. Já tinha feito um gol, mas estava impedido. Naquele lance do gol, procurei o tempo todo. estava focado e bati berm. O gol veio na hora certa”, concluiu Bruno Henrique.

