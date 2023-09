Jogadores do Botafogo se revoltam após fim do jogo; Textor detona árbitro

Assim que Raphael Klaus apitou o fim do clássico, os jogadores do Botafogo partiram para cima do árbitro para reclamar, principalmente, de uma possível falta na origem do lance do segundo do Flamengo. O lance, afinal, decretou a derrota alvinegra no Nilton Santos, neste sábado.

No meio da confusão, Gabriel Pires levou o cartão amarelo e, depois o vermelho. Com isso, está suspenso da próxima partida, contra o Atlético-MG, dia 16, após a paralisação para a Data-Fifa em que as seleções vão jogar.

TEXTOR FAZ POST CRÍTICO

Até mesmo o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, entrou na onda e criticou, em um post, Raphael Klaus.

“Todo mundo viu… e você também. Que vergonha”, escreveu o empresário.

Apesar da derrota por 2 a 1 para o arquirrival, a primeira no gramado sintético, o Glorioso segue com folga na liderança do Brasileirão. Apenas liga o alerta pelas duas derrotas seguidas (somando com a eliminação da Copa Sul-Americana, para o Defensa y Justicia) e pela possibilidade de o Palmeiras poder reduzir a distância para nove pontos, caso vença seu jogo neste domingo, ainda pela 22a rodada.

