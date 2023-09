Lage fica no Botafogo após colocar cargo à disposição

O técnico Bruno Lage resolveu jogar lenha na fogueira ao, após a derrota do Botafogo para o Flamengo por 2 a 1, colocar o cargo à disposição. No entanto, a indefinição não durou muito. Ainda no Estádio Nilton Santos, local do clássico, o Glorioso e o treinador chegaram a um acordo: o português segue no comando do time que lidera o Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Após a entrevista coletiva, o treinador teve uma reunião com o diretor executivo do Botafogo, André Mazzuco. O encontro aparou algumas arestas e definiu a permanência de Lage em General Severiano.

Lage tem contrato com o Botafogo até dezembro. Após o clássico e sua segunda derrota consecutiva, ele reclamou, então, de uma “pressão” sobre os jogadores.

“Sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente”, havia reportado.

