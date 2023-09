Grêmio x Cuiabá, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, às 9h30

Na manhã deste domingo, 3/9, às 11h (de Brasília), em sua Arena, o Grêmio recebe o Cuiabá, abrindo a maratona de jogos pela 22ª rodada do Brasileirão. Ainda sonhando com o título e buscando assegurar o terceio lugar (e com um jogo a menos). Mas o Cuiabá faz boa campanha. Tem 28 pontos e uma vitória vai mantê-lo no Top10. Não deixe de acompanhar esta partida com a “VOZ DO ESPORTE”. Ela abre a sua campanha às 9h30, com um pré-jogo que vai te deixar informado sobre todo o que vai rolar. Ennio Ricanelo narra o duelo.