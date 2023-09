Celtic, fora de casa, desbanca o Rangers e assume a liderança do Escocês

Na manhã deste domingo (3/9) rolou o primeiro superclássico entre Rangers e Celtic pelo Campeonato Escocês 2023/24. Em seus domínios, o Ibrox Stadium, lotado, o Rangers buscava para manter a sua invencibilidade de 22 jogos como mandante (19 vitórias). Mas lamentou dois gols anulados e ótimas chances que foram para fora. Dessa forma, levou a pior. Com um belo gol de Furuhashi, no fim do primeiro tempo, o Celtic, atual campeão nacional, venceu por 1 a 0.

O jogo foi pela quarta rodada da liga e o Celtic pulou para dez pontos, na liderança (mas ainda pode ser alcançado pelo Motherwell, que sete sete). O Rangers parou nos seis pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Escocês

Celtic vence e segue reinando no Escocês

O jogo foi bastante curioso. Afinal, foi o Celtic, buscando cadenciar o jogo, teve maior posse. E embora tenha finalizado bem menos, (14 a 6), teve muito mais eficácia: quatro de suas bolas foram no alvo, enquanto o Rangers, além de dois gols anulados no primeiro tempo teve chances na cara do gol, mas seus atacantes mandavam para fora. Assim, só fez o goleiro Hart ter trabalho num chute do brasileiro Danilo (que foi da base de Vasco e Santos) aos 38 da etapa final.

Já o Celtic, quando encontrava espaços, era perigoso. E fez o gol aos 46. Um chutão do goleiro Hart trminou com Furuhashi entrando na área. No segundo tempo, cada time teve duas chances de ouro, mas a bola não entrou.

