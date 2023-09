Sergio Ramos recebe proposta de clube da Arábia Saudita

Livre no mercado desde sua saída do Paris Saint-Germain, em julho, o zagueiro Sergio Ramos pode rumar ao futebol da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o defensor espanhol recebeu uma proposta do Al-Ittihad, que aguarda a resposta do atleta.

Segundo o repórter, a oferta feita pelo clube do Oriente Médio é de um contrato de dois anos. A janela de transferência, que se encerrou na Europa, segue aberta na Arábia Saudita até o dia 20. Sergio Ramos, contudo, também é alvo de equipes da Turquia.

O jornal “Marca”, da Espanha, porém, vai além e diz que Sergio Ramos já tem um acordo com o Al-Ittihad. Caso a negociação se concretize, ele voltará a jogar com o atacante Karim Benzema, seu companheiro nos tempos de Real Madrid.

Aos 37 anos, o zagueiro espanhol não renovou seu contrato com o PSG após a última temporada. O atleta ficou no Parque dos Príncipes por dois anos, mas entrou em campo 58 vezes, com seis gols e uma assistência. Ele conquistou dois títulos franceses.

O futebol da Arábia Saudita está investindo pesado em nomes relevantes do futebol europeu. Com a ideia de sediar a Copa do Mundo de 2034, o Fundo de Investimentos Público do país comprou os quatro maiores clubes sauditas: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

