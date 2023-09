Novo técnico da Seleção Feminina rebate o do Palmeiras: ‘Lamentável’

Arthur Elias, novo técnico da Seleção Brasileira Feminina, já teve que encarar críticas logo em sua primeira semana de trabalho. E elas vieram de outro treinador, Ricardo Belli, do Palmeiras, que questionou a convocação de jogadoras do Corinthians para a Amarelinha, em detrimento de atletas palmeirenses. Neste sábado (2), Arthur, que por enquanto ainda é também o treinador do Corinthians, rebateu as declarações do palmeirense.

Foram, ao todo, nove jogadoras do Corinthians chamadas à Seleção. Ricardo Belli reclamou e chegou a dizer que o futebol feminino era “terra de ninguém” devido ao fato. Mas Arthur Elias não deixou de responder e afirmou que as declarações do técnico do Verdão vão contra a filosofia de união pregada entre os treinadores, que ele pretende seguir:

“Uma das coisas importantes será trabalhar em conjunto com os clubes, com todos os treinadores. Foi muito lamentável a declaração que vi do Belli, técnico do Palmeiras. Achei que foi muito infeliz nas colocações pois a ideia é ter essa porta aberta com os treinadores, entender como está cada jogadora para que a convocação seja cada vez mais justa. Mas, a hora que um treinador de um time tão grande e qualificado como Palmeiras coloca em dúvida uma convocação de atletas do Corinthians, deixa a gente muito preocupado”.

O Timão é finalista do Brasileirão Feminino, após vencer o Santos por 2 a 0, neste sábado. A equipe enfrenta a Ferroviária na decisão do título, em dois jogos. Posteriormente, Arthur deixará o Corinthians de vez para assumir a Seleção em definitivo.

