Santos encaminha acerto com atacante Alfredo Morelos

O Santos está perto de anunciar a contratação do atacante Alfredo Morelos. O clube paulista chegou a um acordo com o atacante colombiano de 27 anos, que está livre no mercado, e as partes correm para sacramentar o negócio em breve. Ele será o nono reforço do Alvinegro para o segundo semestre. O “Lance!” deu a informação primeiramente.

Morelos estava no Rangers (ESC) até o meio do ano. Após o fim de seu contrato, o jogador não teve o vínculo renovado e deixou o clube. Ele assinará com o Peixe por dois anos.

Apesar de a janela de transferências estar fechada, Alfredo Morelos poderá jogar o Campeonato Brasileiro. Como ele está sem contrato, o Santos tem até o dia 15 de setembro para inscrevê-lo na competição nacional.

Nos últimos dias, o coordenador técnico do Santos, Alexandre Gallo, viajou à Europa em busca de nomes que pudessem reforçar o Santos. Morelos foi colocado como prioridade e aceitou o projeto santista.

Morelos estava no futebol escocês desde 2017. Pelo Rangers, ele disputou 269 jogos, com 124 gols marcados e 58 assistências. Revelado pelo Independiente Medellín (COL), ele teve passagem ainda pelo HJK (FIN). Pela seleção colombiana, ele fez 11 jogos e marcou um gol.

