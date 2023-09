Léo Pereira garante Flamengo ‘mais fechado do que nunca’

A vitória sobre o Botafogo, neste sábado (2), freou a crise do Flamengo e deu uma injeção de ânimo ao grupo e à torcida. Embora ainda a 12 pontos do rival, o Rubro-Negro ganhou motivação para reagir no Brasileirão, no qual não tem conseguido manter regularidade para lutar pelo título até agora. Mas o triunfo também levanta o moral para a decisão da Copa do Brasil, contra o São Paulo.





De acordo com o zagueiro Léo Pereira, o elenco nunca esteve tão unido quanto agora. A declaração, aliás, surge em um momento importante, não só pela vitória, mas após os acontecimentos internos das últimas semanas entre jogadores e até dirigentes. Ainda assim, o defensor garante que o grupo irá crescer em meio à dificuldade e buscar melhores resultados a partir de agora.

“É uma vitória num clássico muito importante para a equipe, fomos muito felizes. Sabemos que não estamos no nosso melhor momento e que teríamos que nos superar e fazer uma partida de excelência para poder vencer o líder do Brasileirão. Mas a gente está mais fechado do que nunca e cresce em momentos de dificuldade. Com certeza, vamos crescer ainda mais durante a competição. Temos uma final importante contra o São Paulo e vamos em busca desses jogos no Brasileirão para somar pontos e chegar bem à decisão”, disse.

O Flamengo só volta a campo após a data Fifa, no dia 13, contra o Athletico-PR. Quatro dias depois, entra em campo para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Maracanã.

