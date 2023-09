Suárez, do Grêmio, fala sobre o futuro: ‘Não estou pronto para parar de jogar’

Aos 36 anos, o atacante Luis Suárez, do Grêmio, ainda não pensa em parar de jogar futebol. Em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da “ESPN”, o uruguaio falou sobre seu futuro e afirmou que pretende seguir atuando por alguns anos.

“Sou cabeça dura e não estou pronto para parar de jogar. E meus filhos me veem fazendo gols e tudo mais. Meu filho menor, hoje em dia, tem cinco anos. Que eles tenham a lembrança de seu pai jogando, fazendo gols e indo bem. A minha filha maior já viu tudo; o menor, não”, afirmou o camisa 9.

Suárez, porém, não seguirá no Grêmio na próxima temporada. O jogador tem um acordo para deixar o clube gaúcho ao final da temporada. Com problemas no joelho, ele vê o mercado estadunidense como mais adequando para o momento da carreira, já que o calendário é menos puxado.

“Sigo com dor, mas aguentando e tentando dar o máximo para o clube. Se fosse tratar no Barcelona, o tempo de recuperação seria mais largo. Uso medicamentos para jogar. Tomo injeção, mas isso não me preocupa. Me comprometi com o clube. Eu não sofri no início. Estava bem. Tenho a mentalidade de jogar sempre”, frisou.

Luisito também falou sobre sua relação com o técnico Renato Portaluppi. Com o estilo falastrão, o comandante já afirmou que jogou mais que o uruguaio.

“Nossa relação é ótima, de respeito. Ele falou que jogava mais do que eu, mas que não fazia mais gols do que eu”, brincou.

