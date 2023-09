Liverpool domina e vence o Aston Villa em casa na Premier League

Atropelo vermelho em Anfield Road. O Liverpool recebeu o Aston Villa neste domingo pela Premier League, e o time de Jürgen Klopp não tomou conhecimento da equipe de Birmingham. Em atuação segura, os Reds venceram os Villans por 3 a 0, com gols de Dominik Szoboszlai, Matty Cash (contra) e Mohamed Salah.

Com o resultado, o Liverpool conquistou a terceira vitória consecutiva e está invicto em quatro jogos. Os Reds têm dez pontos e estão no G4. O Aston Villa, por sua vez, que também vinha de duas vitórias, volta a perder na competição. A equipe de Unai Emery está, neste momento, na 11ª colocação.

O PRIMEIRO A GENTE NUNCA ESQUECE

Os comandados de Jürgen Klopp precisaram de apenas três minutos para tirarem o zero do placar. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola sobrou na entrada da área para Szoboszlai. O húngaro pegou bonito na bola, acertou belo chute e estufou as redes sem dar chances a Dibu Martínez. Foi o primeiro gol do camisa 8 pelo novo clube.

CONTRA O PATRIMÔNIO

Ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, os Reds marcaram o segundo. Alexander-Arnold achou belo lançamento para Salah, que entregou para Darwin Núñez. O uruguaio finalizou na trave, mas, no rebote, o lateral Cash marcou. O problema é que ele atua pelo Aston Villa e marcou um gol contra.

SEMPRE ELE

O terceiro gol dos Reds saiu na etapa final, com dez minutos. Mais uma vez em escanteio pela direita, Darwin Núñez recebeu na primeira trave e desviou de cabeça. A bola sobrou para Salah, que entrou livre no segundo pau, e só desviou para o fundo das redes para fechar a conta em casa.

SEQUÊNCIA

A Premier League agora terá uma pausa de duas semanas por conta da Data Fifa, e Liverpool e Aston Villa só voltam a campo no dia 16 de setembro. Os Reds encaram o Wolverhampton, fora de casa, enquanto o time de Birmingham tem compromisso com o Crystal Palace, em casa.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1 x 2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2 x 2 Everton

Manchester City 5 x 1 Fulham

Chelsea 0 x 1 Nottingham Forest

Burnley 2 x 5 Tottenham

Brentford 2 x 2 Bournemouth

Brighton 3 x 1 Newcastle

Domingo (3/9)

Crystal Palace 3 x 2 Wolverhampton

Arsenal x Manchester United – 12h30

