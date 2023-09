Matheus Cunha marca, mas Wolverhampton perde para o Crystal Palace

O Crystal Palace derrotou por 3 a 2 o Wolverhampton neste domingo (3/9), pela quarta rodada da Premier League inglesa. O triunfo em casa, no Sellhurts, teve todos os gols na etapa final. O atacante francês Edouard fez dois para o Crystal. O outro foi de Eberecho Eze, o destaque da partida e já convocado para a seleção inglesa. Para o Wolves marcaram Hee-Chan e o brasileiro Matheus Cunha, este já no finzinho.

O Crystal, que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como acionista, foi aos sete pontos, em sétimo lugar. Se recupra da derrota para o Arsenal e empate com o Brentford. O Wolves, com três pontos está em 15º.

Da legião brazuca, João Gomes (ex-Flamengo) e Matheus Cunha (Seleção Brasileira e ex-Atlético de Madrid) começaram como titulares, com participações discretas, embora Cunha tenha feito um gol no último ataque do jogo. No Crystal, Matheus França (ex-Flamengo e recém-contratado) não foi relacionado.

Veja aqui a classificação da Premier League

Primeiro tempo em branco

O primeiro tempo foi de posse de bola do Wolverhampton (60%), mas muito mais perigo do Crystal Palace, que perdeu duas chances claras com o atacante ganês Jordan Ayew (uma delas o zagueiro Kilman salvou na linha) e um pênalti muito reclamado em cima de Eze que juiz e VAR desconsideraram.

Crystal Palace deslancha na etapa final

Já na etapa final saíram os gols. Aos nove, Eze encontrou Mitchell bem colocado pela esquerda. O lateral dominou, avançou e cruzou para o arremate certeiro de Edouard. Parecia que o Crystal deslancharia no placar. Porém, um chuveirinho, aos 20, terminou numa bonita cabeçada de Hee-Chan, titular da seleção sul-coreana e que tinha entrado no lugar do espanhol Pablo Sarabia cinco minutos antes. Assim, tudo igual no placar.

Mas, para alegria da torcida do clube londrino, aos 33, uma ligação direta da defesa encontrou Mateta. Este tocou para Eze, que ajeitou com estilo e bateu sem chance de defesa para o goleiro José Sá. Dessa forma, o Wolves foi tentar o empate. Mas se abriu e, aos 39, Edouard, em bonita jogada na área, saiu da marcação e bateu rasteiro no canto direito de José Sá. Contudo, no finzinho, aos 51, Matheus Cunha escorou cruzamento da direita e colocou números finais: 3 a 2.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1×2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2×2 Everton

Manchester City 5×1 Fulham

Chelsea 0x1 Nottingham Forest

Burnley 2×5 Tottenham

Brentford 2×2 Bournemouth

Brighton 3×1 Newcastle

Domingo (3/9)

Crystal Palace 3×2 Wolverhampton

Liverpool 3×0 Aston Villa

Arsenal x Manchester United – 12h30

