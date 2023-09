Corinthians x Palmeiras, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, às 14h30

Corinthians e Palmeiras fazem um dos clássicos de maior rivalidade do mundo. E, neste domingo (3/9), às 16h (de Brasília) veremos mais um capítulo deste Dérbi. Para o Verdão, a vitória o aproximará do líder Botafogo, que perdeu na rodada para o Flamengo. A distância pode cair para oito pontos. O Corinthians, com 25 pontos, precisa vencer para seguir longer da “zona da confusão”. Para não deixar escapar nada deste clássico, a VOZ DO ESPORTE preparou um cobertura cmpleta, que começa bem antes do apito inicial. A tranmissão estará aberta a partri das 14h30, com o pré-jogo comandado por Christian Rafael.