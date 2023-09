Funcionários de hotel fazem pedido inusitado a Messi e Inter Miami

O Inter Miami encara o Los Angeles FC neste domingo pela Major League Soccer (MLS). E o time de Lionel Messi recebeu um pedido inusitado antes da partida. Antes da viagem do elenco à Califórnia, um grupo de trabalhadores do hotel Fairmont Miramar enviou mensagem para que o time da Flórida não se hospedasse no local.

“Soubemos que o Inter Miami e o grande Lionel Messi virão a Los Angeles esta semana para um jogo contra o LAFC no domingo. Como donas de casa, cozinheiras, mensageiros e garçons, pedimos a Lionel Messi e seus companheiros que sejam solidários conosco e fiquem longe do Fairmont Miramar”, disse Unite Here Local 11, sindicato de funcionários de hotéis, restaurantes, aeroportos, estádios e centros de convenções na região da Califórnia e do Arizona.

A alegação do grupo é uma greve. Eles exigem melhores pagamentos no verão no hemisfério norte em meio ao aumento do custo de habitação na região.

Los Angeles e Inter Miami se enfrentam neste domingo, às 23h (de Brasília). A partida acontecerá no Bank of California Stadium, casa do LAFC, que está em terceiro na Conferência Oeste da MLS. O Inter Miami, por sua vez, está na 14ª colocação da Conferência Leste, penúltima posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.