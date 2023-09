Grêmio bate o Cuiabá e vence seu quarto jogo seguido em casa

Jogando na Arena do Grêmio, na manhã deste domingo (3), o Grêmio venceu o seu quarto jogo consecutivo em casa no Brasileirão, batendo o Cuiabá por 2 a 0. A vitória fez a equipe retomar a terceira colocação, com 39 pontos, igualando-se ao Flamengo, que derrotou o Botafogo na noite deste sábado. O Tricolor está um ponto atrás do Palmeiras, vice-líder, com 40, e a 12 do líder, Botafogo. Por outro lado, o Cuiabá se mantém em décimo, com 28 pontos.

Primeiro tempo

Mas o triunfo gremista em casa não foi fácil. O Cuiabá começou melhor e chegou com Rikelme, que chutou para boa defesa de Caíque. Suárez deu o ar da graça em uma finalização que passou perto do travessão, aos 11 minutos. Mas os visitantes continuaram em cima e tiveram a oportunidade de marcar com Deyverson, também parado pelo goleiro do Grêmio. O gol acabou sendo mesmo dos gaúchos, quando Pepê tocou para Suárez, que invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado; a bola passou por baixo de Walter antes de entrar: 1 a 0.

Segundo tempo

O Cuiabá voltou para o segundo tempo determinado a conseguir o empate na Arena do Grêmio. Wellington Silva e Deyverson tiveram duas ótimas chances, mas as desperdiçaram. Dessa forma, o Grêmio avançou e, em seu primeiro ataque contundente, marcou de novo. Aos 18 minutos, após jogada pela esquerda, Everton Galdino cabeceou, Walter espalmou no reflexo, mas a bola bateu em Rikelme e entrou: gol contra do lateral do Cuiabá. A partir daí, o jogo ficou bem mais tranquilo e os gremistas quase marcaram o terceiro, mas acabaram travados pela falta de pontaria e pelas boas defesas do goleiro do time visitante.

GRÊMIO 2×0 CUIABÁ

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/9/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Lucas Mineiro, Denilson e Ceppelini; Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (MG)

Cartões amarelos: Everton Galdino, Rodrigo Ely (GRE); Lucas Mineiro (CUI)

Gols: Luis Suárez, 30’/1°T (1-0); Rikelme (contra), 18’/2°T (2-0)

