América-MG x Santos, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, às 17h

A torcida do Santos não perde a esperança de ver o time engrenar neste Brasileirão e sair da zona de rebaixamento. E no início da noite deste domingo, 3/9, em Belo Horizonte, o Peixe tem mais uma chance de tomar rumo. Afinal, às 18h30 (de Brasília) visitará o lanterna América-MG. No momento, o time paulista tem 21 pontos, vem de derrota para o Galo e é o primeiro dentro do Z4. O America venceu o São Paulo na rodada passada, acabando a série de quatro derrotas seguidas. Mas, com 13 pontos, ainda está em último lugar.

Neste jogo importantíssimo para as duas equipes tem cobertura completa da “VOZ DO ESPORTE”, que inicia a sua transmissão às 17h, com um pré-jogo que vai te deixar totalmente informado sobre tudo o que rolará na partida. A narração é de Diego Mazur.