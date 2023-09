Renato exalta vitória sobre Cuiabá: ‘Era carne de pescoço’

A vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, por 2 a 0, fez o Tricolor recuperar a terceira colocação do Brasileirão, perdida por algumas horas para o Flamengo, que tinha vencido o Botafogo neste sábado (2). Mas, na manhã deste domingo, o time gaúcho voltou a ganhar em casa e chegou também aos 39 pontos na tabela de classificação.





O técnico Renato Gaúcho, aliás, valorizou bastante a conquista destes três pontos na Arena. O comandante vê o Cuiabá como um adversário complicado, embora esteja no meio da tabela, ressaltando que os matogrossenses costumam ter bons resultados como visitantes. Ademais, pontuou a importância do resultado para se manter à frente do Flamengo na tabela.

“Fizemos um bom jogo. A gente sabia que seria um jogo pegado e difícil, pois o Cuiabá é carne de pescoço. O time deles ganhou muitos pontos fora de casa. E seria diferente por jogarmos às 11h, ainda teve o campo pesado e a chuva. Foi um jogo truncado no primeiro tempo, mas fizemos um gol que nos deu tranquilidade. O Cuiabá tinha marcava forte, com uma linha de cinco e outra de quatro. No segundo tempo, ampliamos e, assim, administramos o placar. O importante é que recuperamos o terceiro lugar e não levamos gols”.

Agora, o Grêmio só volta a campo após a data Fifa, no dia 14, quando visita o Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão.

