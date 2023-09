Alerta de tempestade adia Atlético de Madrid x Sevilla

O duelo deste domingo (3) entre Atlético de Madrid e Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, foi adiado. O motivo foi o temor por uma grande tempestade na capital espanhola fazendo assim com que LaLiga decidisse pelo adiamento da partida. Ainda não há uma nova data confirmada para o confronto, que aconteceria às 13h30 (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano.

As autoridades meteorológicas da Espanha alertam para o que pode ser a maior tempestade em Madri nos últimos 49 anos. De fato, o prefeito da cidade, Luís Martínez Almeida, pediu à população para que se mantenha em casa durante este domingo, já que a previsão é de chuva forte até esta segunda-feira. As autoridades emitiram alertas para as regiões de Madri, La Mancha e Andaluzia. No horário previsto para o jogo, entretanto, a chuva ainda não havia caído.

“Dada a situação meteorológica excepcional em Madrid, após os avisos de alerta vermelho da AEMET e as recomendações da Câmara Municipal de Madri, LaLiga, depois de ter analisado a situação e mantido conversas durante a manhã com o Presidente da RFEF, o Presidente do Conselho Superior do Desporto e os CEO de Atlético de Madrid e Sevilla, tomaram a decisão de adiar o jogo entre Atlético de Madrid e Sevilla inicialmente agendado para hoje, às 18h30, no Metropolitano de Madrid.”, explicou a organização.

Uma nova data para o compromisso ainda é desconhecida, mas a tendência é de que seja apenas em 2024. Afinal há poucas datas disponíveis antes do próximo dia 30 de dezembro.