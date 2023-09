Com golaço de Gabriel Jesus, Arsenal vira para cima do United

Brazucas no Mancehster United x Arsenal

O zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli foram titulares. Gabriel Jesus começou no banco. No Manchester United, Casemiro e Antony foram titulares.

Em um minuto, dois gols

O jogo foi de altíssimo nível no primeiro tempo, com o Manchester United, muito técnico, tentando ficar mais com a bola (55%) e procurando Rashford pela esquerda; e o Arsenal buscando finalizar mais (9 a 4) e com o brasileiro Gabriel Martinelli como principal alvo. Apenas duas bolas foram na direção do gol. Mas ambas entraram. E num intervalo de apenas um minuto. Aos 27, o Arsenal estava no ataque, mas Havertz errou o passe. Erikssen agradeceu, disparou para o autaque e lançou Rashford, que fez 1 a 0. Mas nem deu tempo para comemorar. Na saída de bola, o Arsenal atacou pela esquerda e Martinelli, na área, cruzou para Odegaard chutar.

O clássico seguiu animado para os dois lados. Aos oito, veio uma grande chance do United, com Martial chutando para defesa parcial do goleiro Ramsdale. Na sobra, Rashford chutou e Saliba salvou. Quiase em seguida, Havertz caiu na área numlance com Win-Bissaka. O árbitro deu pênalti para o Arsenal. Mas voltou atrás.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1×2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2×2 Everton

Manchester City 5×1 Fulham

Chelsea 0x1 Nottingham Forest

Burnley 2×5 Tottenham

Brentford 2×2 Bournemouth

Brighton 3×1 Newcastle

Domingo (3/9)

Crystal Palace 3×2 Wolverhampton

Liverpool 3×0 Aston Villa

Arsenal x Manchester United

