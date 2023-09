Inter de Milão arrasa a Fiorentina e lidera o Italiano

Um tremendo atropelo da Inter de Milão sobre a Fiorentina foi o que se viu neste domingo (3/9), pela terceira rodada do Italiano: 4 a 0. O jogo foi na casa interista, o Giuseppe Meazza. Marcus Thuram, contratado para esta temporada, foi o cara. Embora tenha perdido três oportunidades, o atacante abriu o placar, deu passe genial para um gol de Lautaro Martínez e sofreu o pênalti que Çalhanoglou cobrou para fazer o terceiro. Lautaro ampliou no fim. Este foi seu quinto tento na competição. Lautaro é o artilheiro do Italiano.

veja aqui a tabela de classificação do Italiano

O resultado diante de um adversário qualificado apenas ratifica: a Inter de Milão é, ao lado de Milan e Napoli, favorita ao Scuddetto italiano. Dessa forma, o time encerra a rodada na ponta, com nove pontos (ao lado do Milan, mas melhor saldo, 8 a 6). A Fiorentina, com a sua primeira derrota na competição, para nos quatro pontos, em oitavo lugar.

Inter de Milão sobra no jogo

A eficiência da Inter de Milão pode ser mostrada em números. Afinal, a atual vice-campeã da Champions deixou a bola com a Fiorentina, que teve 60%. Mas o time visitante chutou apenas quatro bolas, duas no alvo. Já a Inter teve incríveis 21 finalizações, com 11 alvo. Não por acaso chegou aos gols. E eles foram poucos tamanha as oportunidades claras desperdiçadas. Thuram, que abriu o placar numa cabeçada aos 23, perdeu três gols fáceis. Com isso, o placar do primeiro tempo ficou no 1 a 0.

Na etapa final, a porteira abriu. Afinal, usando muito velocidade velocidade, a Inter foi chegando aos gols. Aos oito, Thuram recebeu pela esquerda e lançou Lautaro Martínez na entrada da área: 2 a o. Cinco minutos depois, pênalti. O turco Çalhanogolou bateu e ampliou. Mas inda deu tempo para Martínez fazer 4 a 0. Enfim, uma surra à Italiana.

Agora a Inter descansa por causa da data-Fifa. Mas a próxima rodada italiana promete. Afinal, no sábado, 16/9, o jogo será o clássico de Milão, contra o Milan. Duelo de líderes com campanhas 100%.

Jogos da 3ª rodada do Italiano

Sexta-feira (1/9)

Sassuolo 3×1 Verona

Roma 1×2 Milan

Sábado (2/9)

Unidene 0x0 Frosinone

Bologna 2×1 Cagliari

Napoli 1×2 Lazio

Atalanta 3×0 Monza

Domingo (3/9)

Inter 4×0 Fiorentina

Torino x Genoa

Empoli x Juventus – 15h45

Lecce x Salernitana – 15h45

