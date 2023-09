Fluminense divulga experiência especial para torcida

O Fluminense vem construindo seu novo museu desde agosto e tem preparado uma homenagem especial para os tricolores. Além da sala de troféus e das conquistas históricas do clube, haverá também um espaço destinado aos torcedores no local.

As obras do museu estão em andamento e devem ser finalizadas no fim do ano. O Fluminense, assim, decidiu fazer uma conexão entre os torcedores e os principais jogadores da história do clube.

Museu do Fluminense

O clube, assim, reunirá imagens de vários torcedores e colocará em cima do retrato dos jogadores. Para fazer parte desta experiência, os tricolores deverão enviar um foto e escolher onde ela ficará registrada. Assim, os tricolores ficarão ao lado dos principais nomes da história do clube.

As vendas iniciaram neste domingo (3). Os valores variam entre R$50 e R$300. O Fluminense fez um post com as principais informações nas redes sociais. A plataforma do serviço é a mesma da venda de ingressos para os jogos no Maracanã.

