Marçal condena provocação de Bruno Henrique e defende Bruno Lage

A comemoração do gol de Bruno Henrique, que definiu a vitória do Flamengo por 2 a 1, não foi bem digerida no Botafogo. O lateral-esquerdo Marçal, por sinal, criticou a atitude e a chamou de “idiota”. Após o clássico no Nilton Santos, ele falou sobre a situação.

“É futebol, eu não tenho frescura quanto a isso, nosso time sabe perder, fez o gol dele, mérito para ele. Obviamente a gente não viu. É uma provocação. É uma coisa no meu ponto de vista idiota, podia ter comemorado o gol de outra maneira. Mas a gente não se importa com isso. Esperamos também que, quando isso aconteça lá, não venham arrumar confusão, porque é o estilo deles. Mas agora é olhar para frente, não vamos ficar com essa picuinha”, disse o lateral alvinegro.

APOIO A BRUNO LAGE

Outro tópico importante foi a entrevista/desabafo do ténico Bruno Lage. Afinal, o português lamentou o que crê ser um excesso de críticas e pressão sobre o Botafogo e chegou a colocar o cargo à disposição para uma possível saída. A situação foi contornada com uma reunião, no entanto, gerou repercussão entre os jogadores. Marçal disse que o elenco apoia Lage, seu técnico também no futebol inglês, e minimizou o caso.

“Estamos muito tranquilos, não temos dúvida nenhuma. Treinador fez isso, mas acredito que não tem desconfiança nenhuma. Criamos margem com o (Luís) Castro, com o Cláudio (Caçapa) e, principalmente, agora com o Lage. Ele tem feito um trabalho excepcional, o grupo tem total confiança nele, agora é olhar para frente. Ele está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica, onde são só dois ou três clubes trabalhando para serem campeões. Treinador que sabe lidar com isso, não tem pressão nenhuma. O Bruno é top”, elogiou.

O Alvinegro, líder isolado do Brasileirão, volta a campo apenas o dia 15 de setembro, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. As competição têm uma paralisação por cerca de duas semanas por conta da Data-Fifa, quando as seleções vão se reunir pelo mundo todo.

