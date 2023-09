Danilo e João gomes cortados da Seleção Pré-Olímpica. Entram Moscardo e Alexsander

O técnico Ramon Menezes cortou Danilo e João Gomes da Seleção Brasileira Pré-Olímpica neste domingo (3). Os dois se lesionaram nas rodada deste fim de semana da Premier League. Em seus lugares, Ramon chamou Alexander, do Fluminense e Moscardo, do Corinthians.

O corintiano Moscardo, quando soube da concovação no fim do primeiro tempo do duelo com o Corinthians e chorou compulsivamente:

“Sempre foi meu sonho ir para a Seleção e chegou nesse momento, na partida mais importante da minha vida. Vou tentar tirar essa convocação um pouco da minha cabeça e seguir focado na martida”, disse durante o intervalo do jogo na Neo Química.



Danilo sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo entre Chelsea e Nottingham Forest, neste sábado. João Gomes, por outro lado, sentiu dores no joelho direito na partida entre Crystal Palace e Wolverhampton.

Brasil e Marrocos, afinal, se enfrentarão nos dias 7 e 11 de setembro. A Seleção Brasileira, assim, se apresenta nesta segunda-feira (4), em Fez. Em seguida, os jogadores viajam para Marrocos, onde se prepararão para os dois amistosos.

