PSG atropela Lyon com atuação inspirada de Mbappé

Com atuação avassaladora no primeiro tempo, o PSG goleou o Lyon por 4 a 1, neste domingo (3), no Parc Olympique Lyonnais, pela quarta rodada do Campeonato Francês. No primeiro tempo, Kylian Mbappé (duas vezes), Achraf Hakimi e Marco Asensio marcaram os gols do duelo. Na etapa final, Corentin Tolisso diminuiu o vexame em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o PSG chegou aos oito pontos e permaneceu na segunda colocação, somente dois atrás do líder Monaco. Já o Lyon, do proprietário John Textor, é o lanterna do Campeonato Francês com apenas um ponto. Na próxima rodada, os parisienses enfrentam o Nice, dia 17, em horário a confirmar, no Parque dos Príncipes, enquanto o Lyon recebe o Le Havre, no mesmo dia.

PSG avassalador

O PSG não tomou conhecimento do Lyon. Com menos de cinco minutos, Mbappé abriu o placar em cobrança de pênalti. Apesar da vantagem no começo da partida, o time parisiense manteve a pressão e conseguiu ampliar aos 20 com Hakimi. A equipe mandante sentiu o golpe e viu a vitória parcial virar goleada. Asensio fez o terceiro aos 38, enquanto Mbappé fechou a contagem nos acréscimos.

Lyon tenta reagir

Na etapa final, o Lyon entrou em campo disposto a diminuir a diferença do placar para evitar um vexame. Enquanto o PSG administrava o resultado, o time da casa acumulava chances e chegou a descontar aos 29 minutos em cobrança de pênalti de Tolisso. Outras oportunidades foram criadas, mas Donnarumma protegeu a meta parisiense e garantiu a goleada.

Jogos da 4ª rodada do Francês

Sexta (01/09)

Nantes 1 x 1 Olympique de Marselha

Sábado (02/09)

Brest 0 x 0 Rennes

Monaco 3 x 0 Lens

Domingo (03/09)

Toulouse 2 x 2 Clermont

Lille 1 x 0 Montpellier

La Havre 3 x 0 Lorient

Metz 2 x 2 Reims

Nice 2 x 0 Strasbourg

Lyon 1 x 4 PSG

