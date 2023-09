Com gol nos acréscimos, Fluminense vence o Fortaleza no Raulino

Graças a um golaço de Diogo Barbosa nos acréscimos, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, na tarde deste domingo (03). Vale lembrar que o jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro foi disputado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) por conta de uma interdição no Maracanã, que passa por por uma pequena reforma no gramado.

Com o resultado, o Fluminense está em quinto no Brasileirão, com 38 pontos, um a menos do que o rival Flamengo, que fecha o G4. O líder do Campeonato Brasileiro, aliás, é outro carioca, o Botafogo, com 51. O G4 tem ainda o Palmeiras e o Grêmio, com 41 e 39, respectivamente. A equipe gaúcha, porém, tem uma partida a menos. Já o Fortaleza está em oitavo, com 32.

O primeiro tempo foi muito amarrado, talvez por conta do forte calor em Volta Redonda, além das condições ruins do gramado. Vale lembrar, aliás, que houve dois tempos técnicos. Com a bola rolando, o Fortaleza foi um pouco melhor do que o Fluminense, tanto que finalizou mais.

A primeira grande chance do Leão foi aos 4, com Pochettino, mas o lance foi anulado por impedimento. Depois, o Fortaleza chegou novamente com o argentino, mas também com Guilherme, Zé Welison e Lucero, quase sempre fora da área. Já o Fluminense levou perigo com Cano e Keno.

Logo no início da segunda etapa, o Fortaleza levou perigo com Pikachu. No rebote da finalização, Guilherme desperdiçou grande oportunidade, afinal, Samuel Xavier salvou para o Fluminense. O Leão manteve o ritmo e exerceu uma pressão com grandes finalizações de Lucero, Tinga e Bruno Pacheco.

No entanto, Fernando Diniz acertou nas alterações e fez o Fluminense tomar as rédeas da partida pela última meia hora de jogo. Aos 17, por exemplo, Arias fez grande jogada individual e serviu Martinelli, que tinha acabado de entrar. O volante, porém, finalizou mal. A insistência deu retorno aos 46, quando Lima, outro que entrou na etapa complementar, cruzou, a zaga desviou, e a bola sobrou para Diogo Barbosa. O lateral-esquerdo acertou um belíssimo chute de fora da área.

Próximos compromissos

Como o calendário agora entra em Data-Fifa, o Fluminense só joga agora daqui a duas semanas, no dia 16, quando visita o Vasco, às 16h. Já o Fortaleza recebe o Corinthians dois dias antes, uma quinta-feira (14), às 19h. Vale lembrara que as duas equipes ainda estão vivas na semifinal da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente. Os tricolores entram em campo no final do mês.

FLUMINENSE 1 X 0 FORTALEZA

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/9/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Felipe Melo (Martinelli, aos 13’/2°T) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Danielzinho, aos 13’/2°T) e Arias; Keno (Lima, aos 25’/2°T), John Kennedy (Lelê, aos 13’/2°T) e Cano (Leo Fernández, aos 25’/2°T) Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison (Pedro Augusto, aos 21’/2°T) e Pochettino (Thiago Galhardo, aos 21’/2°T); Yago Pikachu (Machuca, aos 25’/2°T) , Guilherme (Escobar, aos 38’/2°T) e Lucero (Romarinho, aos 37’/2°T) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Guilherne Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA/SC)

Cartões amarelos: André, Diogo Barbosa, John Kennedy Samuel Xavier e Fernando Diniz (FLU); Brítez, Escobar e José Welison (FOR)

Gols: Diogo Barbosa, aos 46’/2°T (1-0)

