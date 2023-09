Corinthians e Palmeiras não saem do zero na Neo Química

Corinthians e Palmeiras fizeram um Dérbi estudado, neste domingo (3/9), na NeoQuímica Arena. O Palmeiras teve a posse da bola e muitos chuveirinhos rechaçados pela defesa do Timão. E viu Cássio fazer um milagre nos acréscimos. Já o time da casa teve duas grande chances, mas sem sucesso. Assim, o clássico não saiu do 0 a 0. O jogo também teve fatos marcantes extracampo: a comemoração corintiana pelos 113 anos de fundação (1/9), e a emoção do volante Moscardo. O garoto de 17 anos e já titular do Corinthians, soube da sua convocação para a Seleção olímpica no intervalo e caiu aos prantos, emocionado.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Com o empate, o Palmeiras, vice-líder, foi aos 41 pontos, diminuindo para dez a sua desvantagem para o ponteiro Botafogo. O Corinthians segue no meio da tabela, agora com 26 pontos.

Palmeiras tem a bola; mas é Corinthians que perde gol feito

Durante quase todo primeiro tempo o Palmeiras ficou em cima, atacante muito mais pela direita e muita posse, 60%. Porém, não encontrava espaços para invadir com a bola e abusou dos chuveirinhos. Também ganhou vários escanteios. Porém, tirando uma que Gustavo Gómez conseguiu cabecear, nenhum foi realmente perigoso. Já o Coirinthians dependeu demais das jogadas individuais de Wesley pela esquerda. O garoto era o único que tentava. O Timão não estava bem, mas teve a grande chance já na reta final, quando Giuliano encontrou Yuri Alberto livre. O atacante estava invadindo a área, mas tropeçou e tocou para Maycon chutar em cima de Weverton.

Cássio salva no fim

No segundo tempo, pouca coisa mudou, pois o Palmeiras manteve a pegada ofensiva. Como Rojas e Wesley caíram de ritmo, Luxemburgo tirou os dois (e também Giuliano) aos 18. No minuto seguinte, quase o Timão fez o gol. O goleiro Cássio fez ligação direta para Yuri Alberto que churou e Weverton defendeu.

As emoções ficaram para o fim da partida. Primeiro, Gil quase marcou; depois, Murilo foi expulso (levou amarelo por uma falta, reclamou e levou vermelho) e, aos 48, Breno Lopes perdeu o que seria o gol da vitória do Palmeiras. Em contra-ataque, Jhon Jhon entrou pela esquerda e cruzou para Breno, desmarcado, na marca do pênalti. Ele chutou colocado e deu chance para Cássio fazer uma defesa de cinema, no melhor lance do jogo. E ainda teve mais um vermelho: Maycon pegou feio Endrick e foi expulso. Com o emopate em zero, o Verdão chega a sete jogos sem levar gol.

CORINTHIANS 0X0 PALMEIRAS

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/9/2023

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 44.371

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu, 23’/2ºT); Gabriel Moscardo (Fausto Vera, 30’/2ºT), Maycon e Giuliano (Ruan, 18’/2ºT); Matías Rojas (Mosquito, 18’/2ºT), Wesley (Romero, 18’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Breno Lopes, 34’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan, 40’/2ºT); Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Rios, 34’/2ºT) e Raphael Veiga; Artur (Jhon Jhon, 40’/2ºT), Mayke e Rony (Endrick, 40’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gol: –

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo (COR); Zé Rafael (PAL)

Cartão vermelho: Murilo, (PAL, 47’/2ºT); Maycon, (COR, 51′ /2ºT)

