Sporting empata com Braga e perde chance de assumir liderança do Português

Em jogo equilibrado, Braga e Sporting empataram por 1 a 1, neste domingo (3), no Estádio de Braga, pela quarta rodada do Campeonato Português. O time visitante saiu na frente do placar no primeiro tempo com Pedro Gonçalves, mas viu os donos da casa empatarem na etapa final com gol de Álvaro Djaló e perderam a chance de assumir a liderança da competição.

Com o resultado, o Sporting perdeu a chance de assumir a liderança e, agora, ocupa o terceiro lugar com 10 pontos (mesma pontuação dos líderes Boavista e Porto). Já o Braga é o nono colocado com quatro pontos. O Sporting volta a campo no dia 17, contra o Moreirense, às 16h30 (de Brasília), no Alvalade, enquanto o Braga visita o Moreirense, dia 9, às 14h.

O JOGO

Braga e Sporting protagonizaram uma partida equilibrada do início ao fim. Os Leões de Alvalade eram objetivos nos ataques e saíram na frente do placar aos 25 minutos com Pedro Gonçalves. Apesar da desvantagem, os Braguistas tinham a posse de bola e levavam mais perigo, dando a entender que o empate poderia ser questão de tempo.

Na etapa final, o Braga teve uma postura mais intensa e teve maior controle do jogo, mas tinha dificuldade para levar perigo ao Sporting. De tanto insistir, o time da casa chegou ao empate aos 33 minutos com Djaló. O duelo ficou mais equilibro até o apito final e o empate persistiu no placar.

Jogos da 4ª rodada do Português

Sexta (01/09)

Vizela 1 x 0 Gil Vicente

Sábado (02/09)

Casa Pia 1 x 1 Rio Ave

Portimonense 1 x 1 Estrela Amadora

Famalicão 1 x 0 Farense

Benfica 4 x 0 Vitória de Guimarães

Domingo (03/09)

Estoril 1 x 2 Boavista

Chaves 1 x 2 Moreirense

Porto 1 x 1 Arouca

Braga 1 x 1 Sporting

