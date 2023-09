Juventus domina Empoli e conquista segunda vitória no Italiano

A Juventus não tomou conhecimento do Empoli e venceu por 2 a 0 na tarde deste domingo (3), no Estádio Carlo Castellani, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Danilo e Chiesa marcaram os gols da Juve e foram os grandes destaques da partida.

O Empoli, assim, segue zerado na última posição da tabela. A Juve, no entanto, está na terceira posição, com duas vitórias e um empate. as duas equipes vivem, portanto, situações opostas na temporada.

Primeiro tempo

A Juventus começou com mais volume de jogo e quase abriu com Vlahovic de fora da área. Em seguida, Gatti balançou a rede para equipe visitante. O árbitro, no entanto, enxergou uma falta na origem da jogada e anulou o lance. Aos 23 minutos, Danilo, enfim, estufou as redes do Empoli.

Os anfitriões tentaram esboçar reação depois do gol sofrido, mas não tiveram chances reais. Aos 36 minutos, Gatti foi derrubado por Youssef Maleh dentro da área. Na cobrança de pênalti, Vlahovic chutou rasteiro no canto, e Etrit Berisha fez bela defesa.

Segundo tempo

A Juventus continuou pressionando e quase marcou com Weston McKennie de cabeça. O Empoli tentou construir jogadas, mas tinha dificuldade em furar a marcação. O time de Turim até chegou perto do empate com Matteo Cancellieri, mas Mattia Perin fez boa defesa.

Aos 36 minutos, Chiesa puxou um contra-ataque e marcou o segundo gol da Juventus. Os visitantes continuaram pressionando na reta final da partida e quase chegaram ao terceiro gol com Milik, Destro e Kean. A partida, no entanto, terminou 2 a 0.

