Cruzeiro e Bragantino empatam sem gols no Mineirão

Em jogo movimentado e com oportunidades dos dois lados, Cruzeiro e Bragantino empataram sem gols neste domingo (3), no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo foi equilibrado desde o primeiro minuto com as equipes dominando a partida em certo momento. A Raposa pecou na pontaria, enquanto o Massa Bruta parou no goleiro Rafael Cabral.

Veja a tabela de classificação do Brasileirão

Com o resultado, o Cruzeiro se manteve em 12º lugar e chegou aos 26 pontos, enquanto o Bragantino ocupa a 6ª posição com 36. Na próxima rodada, a Raposa visita o Santos, dia 14, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Massa Bruta recebe o Grêmio, no mesmo dia, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid.

O JOGO

Foi uma partida agitada no Mineirão. O Cruzeiro aproveitou o mando e começou pressionando, mas o Bragantino foi equilibrando o duelo aos poucos e criando oportunidades. A Raposa assustou principalmente nas investidas com a dupla William e Bruno Rodrigues pelo lado direito, enquanto o Massa Bruta conseguia encontrar espaços no talento do jovem Vitinho.

O panorama não se modificou na etapa final. O Cruzeiro novamente começou melhor, mas encontrava dificuldade para furar a defesa. Já o Bragantino, que voltou mais ofensivo, tinha espaço para jogar no contra-ataque, mas pecava no último passe. Em meio a tantos erros e falta de pontaria, o placar permaneceu zerado após 90 minutos de partida no Mineirão.

CRUZEIRO 0 x 0 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data e horário: 03/09/2023, às 18h30

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 29.417 presentes

Renda: R$ 895.180,00

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Ian Luccas, aos 28’/2ºT) e Mateus Vital (Machado, aos 15’/2ºT); Rafael Elias (Wesley, aos 28’/2ºT), Arthur Gomes (Nikão, aos 42’/2ºT) e Bruno Rodrigues. Técnico: Fernando Seabra

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva (Yani Quintero, aos 28’/2ºT), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Juninho Capixaba, aos 0’/2ºT); Helinho (Matheus Gonçalves, aos 19’/2ºT), Thiago Borbas (Alerrandro, aos 0’/2ºT) e Vitinho (Sorriso, aos 0’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)

Cartões amarelos: Rafael Elias (CRU); Thiago Borbas, Vitinho, Matheus Gonçalves, Alerrandro e Juninho Capixaba (RBB)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.