Em estreia de Payet, Vasco arranca empate com Bahia

Na estreia do meia francês Payet, o Vasco arrancou um empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, na noite deste domingo (03). Ademir abriu o placar para os donos da casa, enquanto Vegetti, de pênalti, deu números finais na etapa complementar.

Assim, agora o Vasco tem 17 pontos e aparece em 18º, enquanto o próprio Bahia é o primeiro fora do Z4, com 22. Entre eles, aparece o Santos, com 21. O Cruz-Maltino ainda tem um jogo a menos. A zona de rebaixamento é completada por América-MG e Coritiba, que têm 16 e 14 pontos, nesta ordem. Eles somam apenas 21 partidas.

Por conta das campanhas do Brasileirão e do fator casa, imaginava-se que o Bahia fosse melhor em campo. E isso, de fato, aconteceu. Aos 8, por exemplo, Rezende lançou na área, e Maicon salvou duas vezes, em finalizações de Everaldo e Thaciano. O Vasco até respondeu em chute de Serginho, mas a finalização foi muito ruim.

Pouco depois, Rezende levou perigo novamente, mas agora a favor do Vasco. Afinal, ele saiu jogando errado, e a bola sobrou para Paulinho, que tocou para Vegetti. O argentino até tocou de volta, tentando uma tabela, mas o brasileiro não alcançou. O Bahia, porém, voltou a levar mais perigo, com Ratão. Aos 44, Rezende foi até à linha de fundo e cruzou: Everaldo e Leó dividiram, e a bola sobrou para Ademir, que abriu o placar na Fonte Nova.

O Vasco voltou do intervalo com três mudanças, incluindo a estreia meia francês Dimitri Payet. Isso se traduziu em uma melhor organização ofensiva dos cariocas. Aos 16, Marlon Gomes foi derrubado por Gilberto dentro da área. Pênalti, que Vegetti converteu.

Apesar disso, o Vasco sofreu sustos na reta final, como em cabeçada de Rezende, aos 32. O volante exigiu linda defesa de Léo Jardim após bom escanteio cobrado por Biel. Pouco depois, Payet deixou a sua assinatura com um lindo passe para Jair, mas o volante desperdiçou um gol praticamente sozinho com o goleiro. Nos acréscimos, Jair foi expulso.

Próximos compromissos

O Bahia volta a campo agora só na outra quinta-feira (14), quando visita o Coritiba, às 20h. Já o Vasco recebe o Fluminense dois dias depois. O Brasileirão vai ter uma pausa de dez dias, vale lembrar, por causa da Data-Fifa.

BAHIA X VASCO

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/9/2023

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Mugni, aos 39’/2°T) , Thaciano e Léo Cittadini (Biel, aos 15’/2°T); Ademir (Vítor Jacaré, aos 32’/2°T), Everaldo e Rafael Ratão (Luciano Juba, aos 39’/2°T). Técnico: Renato Paiva

VASCO: Léo Jardim; Robson Bambu (Pumita, aos 15’/2°T), Maicon, Léo e Lucas Piton; Medel (Jair, aos 33’/2°T), Praxedes (Marlon Gomes – Intervalo), Paulinho e Serginho (Payet – Intervalo); Gabriel Pec (Sebastián Ferreira) e Vegetti Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Gilberto e Victor Hugo (BAH); Léo e Medel (VAS)

Gols: Ademir, aos 44’/1°T (1-0) e Vegetti, aos 17’/2°T (1-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.