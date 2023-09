Santos perde mais uma e não sai do Z4. América-MG larga a lanterna

O Santos segue com o seu desespero. Na noite deste domingo (3/9), no Independência, em Belo Horizonte, perdeu por 2 a 0 para o América. O time voltou a fazer uma partida abaixo da crítica, apenas com o goleiro João Paulo e o apoiador Jean Lucas se salvando. Com tão pouco, não foi supresa fracassar diante de um Coelho que entrou na rodada em último lugar e saiu celebrando seu segundo triunfo seguido. Rodrigo Varanda e Juninho, um gol em cada tempo, marcaram.

Com isso, o América vai aos 16 pontos e larga a lanterna, que passa a ser do Coritiba (14). O Santos, com 21 pontos, permancece em 17º, na zona de rebaixamento.

América, mais objetivo, larga na frente do Santos

Apesar de não fazer um bom primeiro tempo, o Santos teve a vantagem de encarar um rival que jogada fechado e tentando contra-ataques. Com isso, teve a bola e ficou tentando espaços para arremates. Porém, havia um problema. Tirando Jean Lucas, o único lúcido e quem deu o único arremate perigoso do Peixe na etapa, ninguém mostrava criatividade ou ousadia. Isso foi deixando o América mais confiante. Assim, aos 28, num bom contra-ataque, Varanda recebeu livre na área e chutou para fazer 1 a 0 para o América. Ficar atrás do placar descontrolou o Santos, que viu o time da casa perder duas chances claras para ampliar. Contudo, nos acréscimos, quase marcou com Lucas Lima, Mendoza e Marcos Leonardo. Seria um alento para o time voltar bem na etapa final?

Na etapa final, a pá de cal

O Santos voltou com uma mudança relevante: o volante Rodrigo Fernández saiu para a entrada do lateral-direito Junior Caiçara, que fazia a sua estreia. A ideia era trabalhar com três zagueiros e liberar os laterais. Mas nada adiantou. Afinal, aos dez minutos, Matheus Henrique cruzou e o baixinho Juninho apareceu no meio do trio de grandalhões da defesa para fazer fez 2 a 0. Incrível.

O Santos dependia apenas de Jean Lucas. Ele fez uma jogada individual e mandou a bomba. Mas acertou a trave. Contudo, o América começou a se fechar ainda mais. Isso, somado com a entrada (tardia) de Soteldo, fez o Santos começar a, mesmo desorganizadamente, rondar sempre a área do Coelho. Porém, apesar de muito tentar, a bola não entrou. Nos acréscimos, Soteldo, por reclamação, foi expulso.

AMÉRICA-MG 2X0 SANTOS

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 3/9/2023

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Matheus Henrique (Julio, 10’/2ºT), Ricardo Silva, Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno (Cazares, 20’/2ºT), Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Méndez, 14’/2ºT) e Rodrigo Varanda (Kayzer, 20’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos

SANTOS: João Paulo; Joaquim (Soteldo, 14’/2ºT), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández (Junior Caiçara, Intervalo), Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima (Furch, 14’/2ºT); Mendoza (Patati, 34’/2ºt) e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre

Gols: Rodrigo Varanda, 28’/1ºt (1-0); Juninho, 10’/2ºT (2-0)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Méndez (AME); Mendoza, Rincón, Jean Lucas (SAN)

Cartão Vermelho: Soteldo (SAN, 48’/2ºT)

