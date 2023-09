Fernando Diniz critica gramado do Raulino de Oliveira

Mesmo após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (03), o treinador Fernando Diniz não poupou críticas ao gramado do Raulino de Oliveira. Vale lembrar que o jogo foi em Volta Redonda (RJ) por conta de uma reforma no gramado do Maracanã.

Aos olhos do comandante, o gramado ruim prejudicou mais o Fluminense, que toca mais a bola do que o Fortaleza. Fernando Diniz ainda lamentou que pessoas tenham saído de casa para ver o jogo em condições adversas.

“Foi uma vitória muito importante, adversário duro, em um campo quase impossível de jogar futebol. Prejudicou mais ao Fluminense do que eles. Contra um Fortaleza que marca bem, fica mais difícil. Faço mais uma vez a critica a arbitragem. O Fortaleza não quis que o jogo andasse e o juiz menos ainda. De uma maneira profunda, lesando o torcedor e quem assistia pela televisão porque não tem jogo. O árbitro não quis acelerar a partida. Tudo era motivo para parar, conversar e dar cartões de maneira equivocada”, comentou Fernando Diniz.

“É uma critica veemente que eu faço. É um desrespeito com o futebol, com quem paga ingresso e assiste pela televisão. É uma regra básica para que os gramados tenham as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, porque isso iguala. Você jogar em gramas diferentes e lugares diferentes prejudica. Tem que ter uma padronização dos gramados”, acrescentou o treinador do Fluminense.

Dentro de campo, o gol da vitória foi marcado pelo lateral-esquerdo Diogo Barbosa, nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o Fluminense está em quinto lugar, com 38 pontos, um atrás do Flamengo, que fecha o G4. Por outro lado, são 13 pontos atrás do líder Botafogo. O treinador não joga a toalha, mas reconhece que é muito difícil ser campeão brasileiro.

“É difícil, mas não impossível. Mas é muito difícil. Botafogo tem uma larga vantagem e um time qualificado. O Fluminense tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. Não tem que olhar para o Botafogo. Tem que fazer o melhor possível. Se eles perderem pontos e a gente somar, a distancia vai diminuir. Mas não tem que pensar nisso e fazer cada vez melhor o nosso trabalho.”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook