Torcida do Vasco lota entorno de São Januário para jogo contra o Bahia

Mais de cinco mil torcedores do Vasco se reuniram do lado de fora de São Januário para assistir ao empate por 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (3). Além do apoio à recuperação do time no Brasileirão, a festa teve um motivo a mais: comover o sistema judiciário a liberar o estádio para voltar a receber público.

Um super telão foi instalado em frente à entrada social da sede do clube e um amplo sistema de som garantiu um ambiente digno de arquibancada. Cinete da mobilização, o Vasco ofereceu apoio e reforçou a estrutura externa.

Sem registros de confusão, o evento teve o objetivo de mostrar que a Barreira do Vasco, comunidade em frente a São Januário, é segura e a interdição não é justa com a história cruz-maltina e da região. Afinal, centenas de pessoas dependem das partidas com venda de ingressos.

