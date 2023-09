‘Perdemos dois pontos’, define Abel após empate do Palmeiras no dérbi

Abel Ferreira não escondeu a frustração após o empate do Palmeiras sem gols diante do Corinthians neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. De acordo com o técnico português, o resultado final do dérbi não traduziu o maior volume de jogo e de finalizações de sua equipe.

“Sensação de que podíamos ter ganhado, tivemos finalizações e tudo mais, então sensação de que perdermos dois pontos”, iniciou. O comandante alviverde fez uma análise resumida do clássico disputado em Itaquera e reconheceu que custou a mexer no time. Ele aprovou a performance de Endrick e lamentou a oportunidade desperdiçada por Breno Lopes, que teve a bola do jogo nos minutos finais.

“Embora o adversário tenha ido na primeira parte, no final, não defendeu. Mas, pelo volume e pelos dados estatísticos, se tinha de haver um vencedor, teríamos que ser nós. As primeiras (mudanças) que fiz foi o Menino, que tinha se queixado do adutor. A segunda foi para dar mais amplitude ao lado direito abrindo o Mayke atrás e colocando o Breno. Os jogadores que entraram criaram uma grande oportunidade. E, fazendo um bocadinho de arquiteto de obra pronta, deveria ter escalado o Vanderlan para dar profundidade e na frente trocando o Endrick pelo Rony e o John John no lugar do Artur”, comentou o treinador.

Abel não perdeu a oportunidade de afirmar o quanto se sente confortável em ver sua equipe jogar no gramado da arena do rival.

“Gosto de jogar aqui, gosto desta grama, deste estádio, a grama está entre as melhores do Brasil. Fazer 16 arremates contra seis, ter o domínio do jogo, mesmo sem grandes oportunidades, mostra o que é nossa equipe, é consequência do nosso trabalho. Gosto mesmo é de jogar em casa e vamos ficar alguns jogos sem a nossa casa, que é o Allianz Parque. Ficaremos longe alguns jogos por questões contratuais, mas tenho que aceitar. Jogar bem contra um grande rival é o sentimento que fico”.

Por fim, o técnico palmeirense explicou sobre o fato de ter deixado o gramado antes do apito final runo ao vestiário:

“Não é difícil perceber, não quero mais me chatear com nada, era isso que eu estava à espera com esse juiz, que é um dos melhores, esperava que ele tivesse a sensibilidade de expulsar o atleta que deu a chegada no meu jogador. Ele precisou do VAR em uma expulsão que poderia ser direta. Ele não teve flexibilidade e achei melhor sair para não fazer nada, saí quando tinha que sair porque sou livre e crescido para aceitar as consequências das minhas escolhas. Eu acho que um árbitro desse nível deveria ter tido a sensibilidade”

Com o rsultado, o Palmeiras soma 41 pontos e vê a desvantagem para o líder Botafogo cair de 11 para dez pontos. O elenco ganha descanso e se reapresenta quinta-feira na Academia de Futebol. O time volta a campo no dia 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Goiás, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.